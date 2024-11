Guerre en Ukraine : "Les tergiversations des pays occidentaux coûtent des milliers de morts aux Ukrainiens", dénonce le conseiller des Français de l'étranger à Kiev

"Les tergiversations des pays occidentaux coûtent des milliers de morts aux Ukrainiens", a dénoncé David Franck, conseiller des Français de l'étranger à Kiev, mardi 19 novembre, sur franceinfo.

David Franck habite depuis 12 ans en Ukraine et après près de trois ans de guerre avec la Russie, il dit "s'habituer à tout" sauf "au manque de réaction de l'Occident". "Les Ukrainiens sont le bouclier de l'Europe et de l'OTAN et il faut réagir, il faut l'entretenir, il faut l'aider", appelle-t-il.

"On ne peut pas baisser les bras"

"On est tous fatigués, mais on ne peut pas baisser les bras", affirme le conseiller consulaire pour l’Ukraine. "C'est une guerre existentielle, empirique qui n'a plus lieu d'être. Tout l'empire tombera. Donc on attend qu'il tombe et tout porte à croire qu'il va tomber", estime David Franck.

Le Kremlin a jugé "nécessaire", mardi, d'élargir la possibilité du recours à l'arme nucléaire après avoir annoncé que Kiev a tiré sur son territoire des missiles à longue portée américains ATACMS. David Franck estime que, désormais, "toutes les lignes rouges ont été franchies par la Russie". "Notre président Macron, il a dit : 'je ne m'interdis pas d'envoyer des troupes' (le 26 février). Mais envoyez des troupes !", demande David Franck.

"Il y a les Nord-Coréens qui sont aux portes de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on attend ? On est en réaction. Il faut qu'on soit en action. On attend que tous les Ukrainiens meurent de froid et sans électricité ? Il faut agir maintenant", a clamé le conseiller des Français de l'étranger à Kiev.