Guerre en Ukraine : les sanctions pleuvent contre la Russie

Plusieurs pays occidentaux ont annoncé des sanctions contre la Russie. Les Etats-Unis n'autorisent ainsi plus l'Etat russe à financer sa dette aux Etats-Unis. Les Britanniques ont quant à eux sanctionné les banques. De son côté, l'Union européenne a annoncé geler les avoirs et les visas des députés ayant voté la reconnaissance des régions séparatistes.

La fin du gazoduc Nord Stream 2

La région du Donbass est privée d'investissements et d'échanges commerciaux avec les Etats-Unis. L'Allemagne, de son côté, a suspendu le projet de gazoduc géant Nord Stream 2 qu'elle avait avec la Russie. Pour les experts, ces sanctions financières ont surtout pour but de transférer le conflit sur le terrain économique. Et elles ne sont qu'une première étape : l'Europe comme les Etats-Unis ont déjà averti qu'en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, les sanctions seraient beaucoup plus contraignantes.