Guerre en Ukraine : les sanctions européennes contre la Russie sont-elles vraiment efficaces ?

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a détaillé mercredi 4 mai les nouvelles mesures proposées contre la Russie. Des sanctions contre les officiels militaires et des banques sont prévues. Surtout, un embargo sur le pétrole russe est aussi envisagé.

Le rouble est à son plus haut niveau

Les sanctions de l'Union européenne sont-elles efficaces ? Sur le front de la guerre, rien ne change : Vladimir Poutine poursuit son offensive à l'est de l'Ukraine. En Russie, l'économie semble absorber le choc : il n'y a pas eu de ruées dans les banques, le rouble est même à son plus haut niveau depuis le début de la guerre. "Les exportateurs comme Gazprom reçoivent des devises, mais la loi russe les oblige à les convertir aussitôt en roubles. Cela permet de soutenir mécaniquement le rouble à un haut niveau", explique Evgueni Madorchin, économiste. L'embargo sur le charbon ne sera effectif qu'en août, et celui sur le pétrole en décembre. En attendant, les Européens vont continuer à verser à la Russie plus de 750 millions d'euros par jour pour se fournir en énergie. Il faudra donc attendre l'année prochaine pour voir des effets significatifs.