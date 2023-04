Guerre en Ukraine : les Russes se préparent à une offensive ukrainienne en Crimée

Les Russes ne veulent pas perdre la péninsule de la Crimée, annexée en 2014. Pour cela, l’armée russe se prépare à contrer une probable offensive ukrainienne.

La Crimée se barricade. Sur une route qui mène vers le territoire, des milliers de pyramides en acier sont acheminées par les Russes. Le but est de stopper la prochaine offensive ukrainienne avec ce qu’on appelle "les dents de dragon". La Russie ne veut pas perdre la péninsule annexée en 2014. Des images satellites confirment la progression fulgurante des travaux de fortification. Entre janvier et février, beaucoup plus de tranchées ont été creusées et un mur de dents de dragons a été érigé.

"Poutine ne lâchera pas la Crimée"



Le scénario est le même sur le canal de Crimée. Toutes les routes stratégiques sont désormais hérissées de fortification. "Cela veut dire que quoiqu’il arrive, Poutine ne lâchera pas la Crimée et qu’il utilisera tous les moyens possibles pour protéger cette prise de guerre de 2014", affirme le Général Vincent Desportes, professeur de stratégie militaire à Sciences Po et HEC. Manquant de main-d’œuvre, l’armée russe recrute même sur petites annonces.