Guerre en Ukraine : les Russes repoussés par l'armée ukrainienne à Mykolaïv

Du pain est désormais disponible chaque jour à Mykolaïv (Ukraine). "Je vois un changement. Maintenant, ça revient à la normale et j'espère que ça va durer", confie Maxim, un habitant de la ville. L'armée ukrainienne et les combattants volontaires ont repoussé les forces russes vers l'est. Cette ville portuaire sur la route d'Odessa reste pour l'instant sous le contrôle des Ukrainiens.



Des stigmates de la guerre

Dans un supermarché de Mykolaïv, des familles viennent faire leurs courses, même si certaines étagères restent vides. Symbole de l'accalmie, une vidéo de Vytali Kil, le gouverneur de la région, postée sur les réseaux sociaux le montre satisfait : "Le temps est magnifique, et s'il n'y avait pas de frappes, ce serait encore plus beau." Si la vie semble reprendre à Mykolaïv, les stigmates de la guerre sont visibles aux alentours. Au poste de contrôle, les soldats ukrainiens, déterminés, restent sur leurs gardes.