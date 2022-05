Guerre en Ukraine : les Russes intensifient leur offensive dans le Donbass

Il y a un peu plus d'un mois, les Russes ont intensifié leur offensive dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. L'objectif est de conquérir les derniers territoires des régions de Louhansk et Donetsk, encore sous contrôle ukrainien. L'armée russe l'affirme : le conflit va bel et bien durer. "Nous continuons l'opération militaire spéciale jusqu'à la réalisation de tous les objectifs, peu importe l'aide occidentale au régime de Kiev", a déclaré Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense.



Severodonetsk quasiment encerclée par l'armée russe

Les Russes occupent déjà la grande majorité du Donbass et concentrent désormais tous leurs efforts pour s'emparer de la dernière poche, qui comporte notamment la ville de Severodonetsk. Severodonetsk est quasiment encerclée, bombardée jour et nuit. Le sort de cette ville rappelle celui de Marioupol, la cité portuaire pratiquement rasée par les Russes. Selon les autorités ukrainiennes, 12 500 soldats russes seraient ainsi engagés dans cette attaque au cœur du Donbass.