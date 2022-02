Guerre en Ukraine : les ressortissants français bloqués ne cèdent pas à la panique

Au 24 février, environ 700 Français sont encore présents en Ukraine. La veille dans la soirée, ils étaient appelés à quitter le pays, mais quelques heures plus tard, tout basculait, les laissant bloqués dans le pays.

Un Français résidant à Kiev, la capitale ukrainienne, filme des images, jeudi 24 février. "Encore les sirènes qui sonnent. Les gens ne paniquent pas en bas, c’est calme, mais ça veut dire qu’il va certainement y avoir des bombardements", raconte-t-il. Installé dans le pays depuis un an et demi, il a fait ses valises sans savoir s’il devra fuir ou rester.

L’ambassade déconseille d’utiliser la voie routière

Partir pour aller où ? Rester à quelles conditions ? Plusieurs questions que se posent les expatriés français. Un homme était de passage en Ukraine, mais il se retrouve désormais bloqué sans issue de secours. "L’idée, c’est que je suis dans mon coin et on attend. L’ambassade m’a déconseillé de prendre la voie routière parce qu’il y a des armes et des chars qui circulent", explique-t-il. Un autre ressortissant Français a organisé sa cave en conséquence. "J’ai stocké tout ce qui va être nécessaire à se nourrir, quand dans quelques jours les magasins vont se vider", déclare-t-il.