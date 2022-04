Guerre en Ukraine : les réfugiés de Marioupol racontent l'enfer

À Zaporijia (Ukraine), c'est le soulagement pour un adolescent, qui vient d'arriver, au terme d'un voyage de 12 heures, dans un centre de transit situé dans cette ville de l'ouest du pays. Ivan Kosyan raconte l'enfer de Marioupol. "Dans l'immeuble où j'habite, les trois entrées ont toutes brûlé. Des gens sont morts là, brûlés vifs. C'est horrible", se remémore-t-il. Chaque jour, des centaines de déplacés fuient les combats.



Marioupol assiégée

Angela Berg est arrivée ici sans sa mère, trop âgée pour ce voyage de 200 kilomètres. Elle est inconsolable. "C'est la pire décision que je n'ai jamais prise. J'ai dû choisir entre ma mère et mes petits-enfants", confie-t-elle, bouleversée. Sur son téléphone, elle fait défiler des images de son quartier, où tout n'est que désolation. Marioupol est toujours assiégée et les bombardements se poursuivent. Au total, 120 000 personnes sont encore sur place, coupées de tout. La situation humanitaire fait craindre le pire. Mercredi 6 avril, plus de 3 800 personnes ont été évacuées vers Zaporijia, la plupart via des couloirs humanitaires.