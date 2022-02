Guerre en Ukraine : les prix des matières premières explosent et les bourses chutent

La panique suscitée par l'invasion russe de l'Ukraine se ressent aussi sur les marchés financiers. Les prix des matières premières se sont envolés alors que les principaux indices boursiers mondiaux ont fortement chuté, jeudi 24 février.



>> Guerre Russie-Ukraine : suivez les dernières informations dans notre direct

La Russie est la plus durement touchée. La Bourse de Moscou s'est effondrée de plus de 30% et la monnaie russe a atteint sa valeur la plus basse, à 90 roubles pour un dollar. Une situation qui pourrait encore empirer avec les nouvelles sanctions que préparent les Etats-Unis et l'Union européenne.

Mais la panique a concerné toutes les places boursières mondiales, comme Paris, Francfort, Milan et Londres qui ont perdu plus de 3%, l'une des pires séances depuis mars 2020 et le début de la crise du Covid-19.

Hausse des prix du pétrole et du gaz

Les prix des matières premières ont quant à eux flambé, alors que l'inflation touche déjà les ménages français. Le baril de pétrole a dépassé les 100 dollars, une première depuis 2014, et le marché européen de référence du gaz naturel a bondi de 50%. L'aluminium, le blé et le colza ont aussi battu des records.

"La flambée des prix de l'énergie est un gros casse-tête pour l'Europe, puisque 40% de son gaz naturel et 30% de son pétrole viennent de Russie", explique un analyste de Swissquote interrogé par l'AFP. Une situation qui concerne moins la France, qui n'importe que 24% de son gaz depuis la Russie, selon un rapport d'information du Sénat.