Guerre en Ukraine : les preuves de l’implication de la Corée du Nord

Selon l’Ukraine, des soldats nord-coréens ont été déployés dans la région de Koursk, l'une des zones de combat les plus intenses. Une présence que les Américains confirment, preuves à l'appui. Jeudi 24 octobre, Vladimir Poutine n'a pas démenti leur présence en Russie.

Jusqu’à présent, il n’y avait que de lourds soupçons, comme une vidéo diffusée par des réseaux ukrainiens, présentée comme l’arrivée de soldats nord-coréens en Russie. Les Américains ont confirmé officiellement. "Entre début et mi-octobre, la Corée du Nord a envoyé au moins 3 000 soldats dans l’est de la Russie. Nous estimons que ces soldats ont voyagé par bateau", a déclaré John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.

Les soldats actuellement sur des sites d’entraînement, selon la BBC

Les Ukrainiens ont diffusé une vidéo à l’attention des soldats nord-coréens, dans leur langue. Le message les invite à se rendre aux autorités ukrainiennes. Images de prison à l’appui, on leur promet qu’ils seront bien traités et recevront "trois repas par jour avec de la viande, des légumes frais et du pain". Les soldats se trouvent actuellement sur des sites d’entraînement, notamment à Oulan-Oudé et Oussouriisk (Russie), selon la BBC.

La Corée du Nord, qui fournissait déjà des armes à la Russie, envisagerait d’envoyer au total 12 000 hommes, selon la Corée du Sud. Pas de quoi faire basculer le conflit militairement, mais un tournant géopolitique.

Regardez l’intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.