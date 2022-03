Guerre en Ukraine : les habitants tentent de fuir Marioupol

Lundi 28 mars, au 33e jour de guerre en Ukraine, les habitants de Marioupol (Ukraine), assiégée et bombardée par les Russes, tentent de fuir la ville. "Quand on est parti, on a vu des corps partout. En arrivant à Zaporijia en voiture, on a vu ce petit drapeau ukrainien. Personne ne pouvait plus nous blesser, l'horreur était derrière nous", raconte Vika Pavlenko, une rescapée de Marioupol.

Des civils ciblés par des tirs

Pour atteindre Zaporijia (Ukraine), les survivants doivent effectuer trois heures de route, dans la peur. "Ils ont tiré intentionnellement sur notre voiture, avec des armes automatiques", témoigne Ludmila, une réfugiée de Marioupol, dont les mains ont été touchées par des balles. Magesta était dans le théâtre de Marioupol lorsque celui-ci a été bombardé. "Pendant l'effondrement, il y avait un nuage blanc de poussière. Nous ne pouvions rien voir, c'était horrible", raconte-t-elle. De nombreux Ukrainiens savent qu'ils ne retourneront pas dans leur ville.