Guerre en Ukraine : les habitants s’apprêtent à vivre leur premier Noël depuis le début du conflit

Il n’y a pas de trêve pour Noël en Ukraine. Samedi 24 décembre, une frappe dans le centre-ville de Kherson a fait au moins 7 morts et 58 blessés. Sur place, nous retrouvons la journaliste Anaïs Hanquet.

La ville de Kherson a de nouveau été touchée par une frappe russe, samedi 24 décembre et ce alors qu’il s’agit du premier Noël depuis le début de la guerre. Les habitants s’apprêtent donc à passer un Noël sous les bombes et se sentent plus que jamais proches des occidentaux. "La plupart des chrétiens orthodoxes fêtent Noël le 7 janvier, comme les Russes mais là où je me trouve, de nombreux habitants mais aussi des prêtres ont milité pour changer de date et célébrer cette fête demain, le 25 décembre", rapporte la journaliste Anaïs Hanquet, en direct de Dnipro (Ukraine).

Noël, un symbole de résistance

"L’objectif est de se séparer, de se différencier de la Russie", poursuit-elle. Un Noël qui restera tout de même particulier à cause des bombardements et des coupures de courant. Lors d’une distribution de cadeaux organisée pour les enfants réfugiés originaires de Marioupol, "la fête a dû être interrompue à cause d’une panne d’électricité", explique Anaïs Hanquet. Le Noël 2022 sera donc moins festif mais sera synonyme pour les Ukrainiens de résistance.