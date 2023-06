Guerre en Ukraine : les habitants font toujours face aux conséquences de la destruction du barrage de Kakhovka

En Ukraine, douze jours après la destruction du barrage de Kakhovka, les conséquences sont toujours aussi désastreuses dans les villes aux alentours. De nombreux habitants se retrouvent privés d’eau et ne voient pas comment survivre.

Un lac presque totalement asséché. Au sud de l’Ukraine, la destruction du barrage de Kakhovka a emporté une grande partie de l’eau du village de Mar’yans’ke. "Il y avait huit mètres de profondeur avant et maintenant plus rien, tout est parti" déplore un habitant. Il est désormais impossible aux habitants de rester dans ce village.

Des inondations meurtrières dans la région

Depuis le 6 juin et la destruction du barrage, des inondations ravagent le sud de l’Ukraine, mais aussi les territoires occupés par la Russie. Kiev et Moscou se renvoient la faute sur l’origine de la rupture de ce barrage. Pour beaucoup, il s’agit d’une catastrophe humanitaire et écologique. Dans un dernier bilan, la Russie a évoqué une trentaine de morts à cause des inondations dans les territoires qu’elle contrôle. Côté ukrainien, on a déjà recensé plus de quinze morts à la suite de la destruction du barrage.