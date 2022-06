Guerre en Ukraine : les habitants de Yahidne racontent leur captivité dans l'école du village

Yahidne (Ukraine) est située à deux heures de Kiev (Ukraine). Lundi 20 juin, les habitants de la ville reviennent vers l'école dans laquelle des soldats russes les ont rassemblés par petits groupes, le 4 mars. "On était leurs otages, des boucliers humains pour que notre armée ne les attaque pas", témoigne Valentyna Danylova, professeure de musique. Dans les sous-sols du bâtiment, 300 habitants ont été entassés et ne pouvaient voir le jour que si les soldats russes l'acceptaient.

Dix personnes âgées sont mortes de suffocation

Sur la porte de la cave, une habitante avait inscrit chaque jour qui passait, ainsi que les noms de dix personnes âgées, mortes de suffocation. "On étouffait, elles ne pouvaient plus respirer", raconte Valentyna Shylo, habitante de Yahidne (Ukraine). Pendant 26 jours, ils ont été retenus captifs. La brigade russe a quitté la ville le 31 mars. "C'étaient des soldats très cruels, on a essayé de s'entraider, on partageait tout, les médicaments. On s'est soutenu comme on a pu", se souvient Ivan Polgui, le gardien de l'école.