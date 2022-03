Guerre en Ukraine : les habitants de Kiev sous tension

La guerre en Ukraine se poursuit mardi 1er mars. Les habitants de Kiev attendent avec angoisse la prochaine attaque annoncée par les Russes "qui devrait viser des bâtiments des services secrets", rapporte la journaliste de France Télévisions, Dorothée Olliéric, en duplex sur place dans le 23 heures de Franceinfo. "Ce soir, la population se demande : frappe chirurgicale ou pas ? Ou encore, à quelle heure est-ce que cela va taper ?", rapporte-t-elle.

"Toute la journée, il y a eu cette nervosité, cette fébrilité"

La journaliste rapporte que "toute la journée, il y a eu cette nervosité, cette fébrilité. Plus de miliciens armés, plus de checkpoints, plus de barrages. Donc ce soir, une chose est sûre : c’est que tout le monde va rejoindre les abris, même ceux qui pour l’instant préféraient rester chez eux." Elle ajoute qu’une crainte persiste : celle que "les forces russes percent cette défense ukrainienne et que​, dans les prochains jours, il y ait tout simplement des scènes de guérilla urbaine ici dans le centre de Kiev", conclut Dorothée Olliéric.