Guerre en Ukraine : les habitants à l’épreuve du froid hivernal

Sur la route en direction de Bakhmout (Ukraine), une des routes actuelles les plus dangereuses du pays, Yura Sokorov, un volontaire ukrainien, amène une cargaison vitale avec l’arrivée de l’hiver. "On transporte six poêles à bois, c’est pour les abris souterrains, là où vivent les gens à Bakhmout, il faut chauffer ces endroits", dit-il. Assiégée depuis des semaines par des forces russes, la ville est toujours contrôlée par les Ukrainiens. 10 000 personnes vivraient sans gaz ni électricité.



13°C à l’intérieur des maisons

Les températures vont rapidement descendre à -20°C. À 50km de là se trouve la ville de Sloviank (Ukraine). "On sort dehors, il fait froid, on fait un petit feu, c’est le seul chauffage que l’on ait", montre une habitante. Il fait 13°C degré chez elle, et l’hiver ne fait que commencer. "On dort tout habillé (...) même dans mes pires cauchemars je n’imaginais pas ça", déplore-t-elle. La directrice de l’hôpital de Sloviank a fait installer deux grandes chaudières afin de ne pas laisser ses patients dans le froid. Elle espère que les Russes ne frapperont pas à cet endroit.