Guerre en Ukraine : les frères Klitschko, symboles de la ville de Kiev

Pour la première fois, les dégâts s'étendent dans un rayon d'un kilomètre du même quartier de Kiev (Ukraine), mercredi 23 mars. Les riverains sont encore sous le choc après l'explosion. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, s'est exprimé avec son frère Vladimir face à la presse. Les deux anciens boxeurs couvrent l'alerte aérienne de leurs voix. "En tant que maire de Kiev, en tant que citoyen, je le dis à vous, mais je le dis surtout aux Russes : vos troupes n'arriveront jamais jusqu'ici. Plutôt mourir que de se mettre à genou. Plutôt mourir que d'être vos esclaves", a déclaré Vitali Klitschko.

" Ça me rappelle mes stages d'entraînement"

Au début du conflit, Vladimir Klitschko confie avoir d'abord été "sous le choc" et avoir "perdu le sommeil". "Puis doucement, on s'est installé dans la routine. Ça me rappelle mes stages d'entraînement, on faisait tous les jours la même chose. Vous savez, il va falloir qu'on soit endurants", poursuit-il. En quelques semaines, les frères Klitschko sont devenus l'un des symboles de la ville de Kiev.