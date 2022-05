Guerre en Ukraine : les frappes s'intensifient à Odessa

C'est le chaos au centre commercial d'Odessa (Ukraine) mardi 10 mai. Les premières investigations ont lieu dans les ruines encore fumantes. Il y aurait eu au moins deux frappes de missiles la veille aux alentours de 22h30. Les explosions ont été ressenties jusqu'au centre-ville. "C'était effrayant. Il y a eu un éclair et ensuite une énorme onde de choc", confie une habitante.

Deux hôtels détruits

A une cinquantaine de kilomètres, deux hôtels au bord de la mer noire ont été pulvérisés. Une zone d'entrepôt a également été frappée. Le bilan fait état d'un mort et plusieurs blessés. Selon le maire d'Odessa, Gennady Trukhanov, les sept frappes ne visaient pas des sites militaires contrairement aux affirmations russes. Ces derniers jours, les frappes sont de plus en plus nombreuses à Odessa, une ville stratégique située au sud de l'Ukraine. "L'intensification des frappes sur Odessa et sa région sonne comme un avertissement : il n'y a pas que le Donbass dans la ligne de mire de Vladimir Poutine", déclare Stéphanie Perez, envoyée spéciale à Odessa, dans le 23h de Franceinfo.