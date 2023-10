Guerre en Ukraine : les frappes russes s’intensifient

Durée de la vidéo : 3 min

Dans la nuit du 17 au 18 octobre, un immeuble a été détruit à Zaporijja (Ukraine) faisant au moins quatre morts. Depuis plusieurs jours, les frappes russes s’intensifient dans la région, alors que les soldats ukrainiens se concentrent toujours sur la contre-offensive.

Dans la nuit du 17 au 18 octobre, un immeuble de Zaporijja (Ukraine) a été éventré vers 1h30 par l’un des six missiles russes qui ont visé la ville du sud de l’Ukraine. Il y aurait au moins quatre morts. "Un voisin a été transporté dans une ambulance dans un état très grave. Un autre voisin est probablement décédé, un jeune couple", raconte Olga Netes, une habitante.



Un peu plus au nord, un village a également été touché par une frappe, qui a fait un mort et quatre blessés. Les bombardements nocturnes se poursuivent sur le territoire ukrainien, alors que l’armée russe accentue ses efforts dans le Dombas, dans la ville d’Avdiivka. Moscou affirme avoir repris plusieurs kilomètres carrés dans la zone, et le maire de la ville dit s’attendre à une escalade dans les prochains jours. Ce terrain d’opération semble avoir surpris l’armée ukrainienne.

De nombreux morts

Dans la région d’Odessa, des soldats espèrent que les dernières livraisons d’armement occidental pourraient changer la donne. Les missiles longues portées américain, livrés cette semaine, auraient déjà été utilisés par les Ukrainiens.

Sur le plateau du 19/20 info, mercredi soir, Marie Mendras, politologue au CNRS et spécialiste de la Russie et de l’Ukraine, précise que la bataille près de Donetsk "fait des centaines" de mort des deux côtés, "mais beaucoup plus du côté russe".