Guerre en Ukraine : les frappes russes continuent de toucher des civils

Un homme patientait devant une épicerie pour obtenir un peu de pain, lorsqu’un tir de l’artillerie russe a touché la file d’attente. Dix personnes sont mortes dans l’attaque, mercredi 16 mars, selon le Parquet ukrainien. La frappe a eu lieu à Tchernihiv. Quelques heures plus tôt dans la capitale, à Kiev, un bombardement avait touché un immeuble résidentiel. Les habitants, sous le choc, sont évacués. Ils emportent avec eux ce qu’ils ont de plus précieux. Un premier bilan fait état d’au moins quatre morts.



Les civils périssent dans tout le pays

Les civils sont blessés ou périssent dans tout le pays sous les bombardements des Russes. À Marioupol, un théâtre, refuge de centaine de civils, a également été bombardé. Le dernier hôpital de la ville est débordé, les corps sont entassés. "Tous les autres hôpitaux ont été bombardés, personne ne pouvait les prendre, il n’y a plus de services d’urgence, il n’y a plus personne, je ne sais même pas comment on va les mettre, comment on va les enterrer", déplore Valeriy Drengar, médecin.