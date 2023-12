Guerre en Ukraine : les femmes de soldats veulent le retour de leurs époux

Si elles soutiennent l'armée ukrainienne dans son combat, les femmes de soldats signalent leur impatience et souhaitent le retour de leurs époux. Inquiètes de ne plus les voir, elles militent pour un système de rotation au sein de l'armée.

La démobilisation et le retour des soldats chez eux. C’est ce que réclament de nombreuses femmes ukrainiennes, dont la vie a basculé en même temps que celle de leurs maris, partis comme volontaires sur le front dès les premiers jours de la guerre. Sur les pancartes, on peut lire des messages d’enfants, comme "Je veux revoir mon père", mais aussi des mots forts comme "prisonniers", "otages" ou encore "esclaves de l’armée".



Un système de rotation

Quand ils ont signé il y a deux ans, leurs époux ne pensaient pas qu’il s’agissait d’un contrat à durée indéterminée. Elles sont de plus en plus nombreuses à mener cette fronde et espèrent aider leurs maris, dont le moral se dégrade de jour en jour. Pas question de demander la reddition de l’Ukraine mais elles militent pour un système de rotation des soldats. Aujourd’hui, l’Ukraine glorifie ses militaires tombés au combat mais plus personne ne se bouscule pour rejoindre l’armée.