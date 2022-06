Guerre en Ukraine : les exportations de gaz russe ont baissé de 27,6% entre janvier et mai 2022 par rapport à 2021

La pression croissante exercée sur la Russie, à cause de son invasion de l'Ukraine, commencerait-elle à avoir des effets tangibles ? Les exportations de gaz russe "vers les pays de l'étranger lointain" ont chuté de 27,6% entre janvier et mai 2022 par rapport à cette même période en 2021, soit 23,2 milliards de mètres cubes de moins, a annoncé mercredi 1er juin le géant russe Gazprom sur Telegram. Ces chiffres ne prennent pas en compte les pays de la Communauté des Etats indépendants, qui regroupe onze pays de l'ex-URSS liés à Moscou.

Sans expliquer les raisons de cette baisse, Gazprom précise livrer le gaz "conformément aux commandes confirmées". "Les exportations de gaz vers la Chine, par le gazoduc Power of Siberia, augmentent, dans le cadre d'un contrat à long-terme entre Gazprom et CNPC", a évoqué le géant russe.

L'Europe principale responsable

Cette baisse des livraisons concerne donc essentiellement l'Union européenne. Initialement dépendante du gaz russe pour 40% de ses importations annuelles, l'Union européenne a, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, trouvé d'autres fournisseurs aux Etats-Unis pour un tiers de ses achats. Les 27 pays membres viennent par ailleurs de s'accorder pour réduire d'environ 90% leurs importations de pétrole russe d'ici à la fin de l'année.

Certains pays (notamment les Pays-Bas et le Danemark) ont par ailleurs refusé de régler en roubles leurs achats de gaz russe, comme l'a récemment exigé le président russe Vladimir Poutine en représailles aux sanctions imposées contre Moscou. Ainsi, fin avril, Gazprom a annoncé avoir suspendu toutes ses livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne. Dernière explication, l'arrivée des forces russes dans des installations gazières dans la région de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, a provoqué une baisse des livraisons de gaz russe transitant par l'Ukraine.