Guerre en Ukraine : les Européens divisés sur la livraison d’avions de chasse à Kiev

Volodymyr Zelensky réclame des avions de chasse à ses alliés européens. Ces derniers sont divisés sur la question.

Alors que l’Ukraine réclame des avions de chasse, le camp occidental reste divisé. Certains pays se montrent plus allants que d’autres sur cette question, comme la Slovaquie, qui affirme s’y atteler, ou la Pologne, qui indique qu’elle répondra positivement à cette demande. Les Pays-Bas, eux, se disent ouverts à envoyer certains de leurs vieux F-16. De leur côté, la France et l’Allemagne préfèrent temporiser. Le Président Emmanuel Macron ne ferme pas la porte, mais il estime que cela ne correspond pas aux besoins d’aujourd’hui et qu’en aucun cas, des avions pourraient être livrés dans les prochaines semaines.

Risque d’escalade

La priorité, dit-il, est de livrer des armes "plus utiles". Il y a plusieurs raisons à cela : la formation des pilotes, qui prendrait du temps, la sécurité des bases aériennes, et puis les Européens redoutent une escalade avec la Russie. Avant de quitter Bruxelles, Volodymyr Zelensky a évoqué des signaux positifs. L’Ukraine s’attend à une offensive de l’armée russe dans les prochaines semaines, explique le journaliste de France Télévisions, Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles (Belgique).