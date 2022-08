Guerre en Ukraine : les Etats-Unis ratifient l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan

Un pays de plus sur la liste. Les Etats-Unis ont ratifié mercredi 3 août les protocoles d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan. Le Sénat américain a approuvé cette résolution lors d'un vote à une très large majorité, avec les élus des deux partis (95 voix pour, 1 contre). Une majorité des deux tiers était nécessaire pour approuver le texte. Dans ce pays, le Sénat est seul habilité à ratifier les accords internationaux.

"Ce vote historique est un signe important de l'engagement durable et transpartisan des Etats-Unis à l'Otan, et de la volonté de faire en sorte que notre Alliance soit prête pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain", s'est félicité le président américain Joe Biden. Le président russe Vladimir "Poutine a tenté d'utiliser la guerre en Ukraine pour diviser l'Occident. Au lieu de cela, le vote d'aujourd'hui montre que l'Alliance est plus forte que jamais", a déclaré de son côté le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

Vingt-trois pays ont déjà ratifié l'adhésion

Ce vote intervient au lendemain de la ratification des protocoles d'adhésion par le parlement français, ainsi que par l'Italie mercredi. En comptant les Etats-Unis, 23 Etats ont déjà ratifié l'adhésion des deux pays sur les trente nécessaires, selon le décompte de l'Assemblée parlementaire de l'Otan.

Tous les pays membres de l'Otan doivent ratifier les protocoles d'adhésion avant qu'ils ne puissent entrer en vigueur et, de ce fait, que la Finlande et la Suède puissent bénéficier de l'article 5. L'article 5 du traité de l'Alliance de l'Atlantique nord, fondée en 1949 au début de la Guerre froide, déclenche une riposte commune en cas d'attaque contre l'un des membres.