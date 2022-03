Guerre en Ukraine : les États-Unis livreront 15 milliards de m3 de gaz naturel liquéfié à l'Europe avant la fin 2022

Les 27 membres de l'Union européenne ont passé un accord, vendredi 25 mars. "Ils ont passé un accord avec Joe Biden, parce que les États-Unis sont le début de la solution de notre dépendance au gaz russe", rapporte le journaliste François Beaudonnet, présent sur le plateau du 19/20. Les Etats-Unis livreront, d'ici la fin de l'année 2022, 15 milliards de m3 de gaz naturel liquéfie, et 50 milliards de m3 par an à terme.



Des conséquences sur le climat

"Ça peut paraître beaucoup, mais ça ne fait qu'un tiers de ce que l'Europe achète aujourd'hui à la Russie", complète-t-il. L'Union pourrait également se fournir auprès du Qatar, de l'Algérie, ou de la Norvège. Les chefs d'États essayent par ailleurs de "se mettre d'accord sur des mécanismes qui permettraient d'obtenir des prix un peu moins exorbitants", comme des achats groupés ou des prix plafond. Cette course à l'approvisionnement pourrait avoir des conséquences sur le climat. "Pour remplacer au plus vite le gaz ou le pétrole russe, l'Europe ne se tourne pas vers les énergies renouvelables, mais vers les hydrocarbures et le charbon", conclut François Beaudonnet.