Guerre en Ukraine : les États-Unis autorisent Kiev à utiliser les missiles longue portée

En Ukraine, on commémore le 100ème jour de guerre contre la Russie. Des milliers de drapeaux étaient de sortie pour rendre hommage aux soldats morts au combat. Un parc a été érigé en mémorial dans ce conflit qui dure depuis plus de deux ans et qui a fait 80 000 morts. Mais Kiev va néanmoins pouvoir bénéficier d’un nouvel avantage, avec des missiles longue portée américains. Les États-Unis ont donné le feu vert pour leur utilisation et, dans la soirée de dimanche, des premiers engins ont été envoyés vers la Russie.

Une portée de 300 km

Ces missiles sont une réponse à l'envoi de soldats nord-coréens venus renforcer l’armée russe sur la ligne de front à Koursk. Ces missiles, qui ont une portée de 300 kilomètres, devraient être envoyés vers des cibles militaires bien précises comme des aérodromes ou des réserves de carburant. Cette position américaine pourrait influencer l’Allemagne, deuxième pays fournisseur d’aide militaire à Kiev.

