Guerre en Ukraine : les enfants, principales victimes du conflit

De la musique et des clowns de l’autre côté de la frontière en Pologne. Chaque jour, des enfants ukrainiens sont accueillis ici à Medyka dans une ambiance folklorique. L’objectif : leur faire oublier le cauchemar qu’ils vivent depuis un mois. "Je suis là pour les faire jouer, pour danser avec eux comme font tous les autres enfants de leur âge", explique Nimrod Eisenberg, médecin clown du Dream Doctors Project.

Un enfant ukrainien sur deux a été obligé de quitter son foyer

Après un long périple rempli de peur et d’angoisse, les enfants retrouvent enfin le sourire et les mamans avec. Des enfants qui sont les principales victimes d’une guerre commencée il y a un mois. Actuellement, un enfant ukrainien sur deux a été obligé de quitter son foyer pour fuir l’insécurité. Selon l’UNICEF, ils sont 4,3 millions d’enfants déplacés, soit plus de la moitié de la population infantile du pays. 1,8 millions d’entre eux ont traversé la frontière pour se réfugier dans les pays voisins.