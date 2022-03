Guerre en Ukraine : les enfants, premières victimes du conflit

Depuis sept jours, les enfants ukrainiens vivent au rythme des sirènes, dans l'épouvante des bombardements, calfeutrés ou jetés sur les routes d'un exil forcé. Les enfants du pays payent un lourd tribut dans ce conflit. À Marioupol (Ukraine), mercredi 2 mars, une fille de six ans, grièvement blessée lors d'une attaque, arrive à l'hôpital. Sans relâche, les médecins tentent de la sauver, mais n'y parviennent pas.

Des enfants blessés de plus en plus nombreux

Dans un autre hôpital à Kiev (Ukraine), les enfants blessés sont de plus en plus nombreux. Alors que les combats touchent de nombreuses villes, comme à Kharkiv (Ukraine), une mère se filme avec sa fille dans le lieu le plus sûr : la salle de bain. Une petite fille qui, souffrant à 3 ans d'un cancer, n'a plus beaucoup de médicaments d'avance. Au péril de leurs vies, par train, à pied ou en voiture, les enfants se retrouvent forcés à l'exode, ballottés de camps de réfugiés en abris improvisés.