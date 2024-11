Guerre en Ukraine : les “difficultés liées à une baisse du soutien américain vont peut-être accélérer les réformes ukrainiennes nécessaires”, analyse l’historien Cédric Mas

La guerre en Ukraine entre dans une phase cruciale avec l’autorisation de Washington à Kiev d’utiliser des missiles américains longue portée. En donnant l’autorisation, Joe Biden, le président des États-Unis, espère envoyer un message clair à son successeur Donald Trump ainsi qu’à Vladimir Poutine.

Alors que la guerre a commencé officiellement depuis trois ans entre la Russie et l’Ukraine, l’historien militaire Cédric Mas revient sur les implications de la décision du président des États-Unis. “Cette décision ne changera pas le cours des choses sur le terrain. Car, les problèmes rencontrés aujourd’hui par l’armée ukrainienne ne sont plus seulement liés à l'impossibilité de frapper en profondeur les bases en Russie (...) Mais c’est aussi des problématiques systémiques, internes à l’armée ukrainienne. De plus en plus de voix appellent à une réforme profonde”, explique l’historien.

Vers des réformes nécessaires côté ukrainien ?

Mais l’arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis pourrait changer la donne. Pour autant, il reste très difficile de prévoir ce qui pourrait arriver désormais quant à cette guerre : “Dans ce conflit, toutes les prévisions ont été déjouées. Tout ce qu’on peut dire aujourd’hui c’est que la détermination des Ukrainiens pour soutenir cette lutte, qui est vitale de leur point de vue, n’a pas faibli. En revanche, ils sont confrontés à des problématiques et peut-être que ces difficultés liées à une baisse du soutien américain vont accélérer les réformes nécessaires à la mobilisation”.

