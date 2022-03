Guerre en Ukraine : les conséquences sur l’économie de la Russie

Les premières conséquences de la guerre en Ukraine se font en ressentir en Russie. En un mois, le rouble a perdu 30% de sa valeur. C’est une chute sans précédent pour la monnaie russe. À Chelyabinsk, un homme confie que "depuis que ces opérations spéciales ont commencé, les prix ont augmenté de 30% à 40% et il y aura d’autres augmentations". Plusieurs grandes enseignes ont aussi fermé en Russie, à l’image d’IKEA et ses 17 magasins dans le pays, provoquant une ruée de dernière minute des clients.

La cryptomonnaie pour sauver Moscou ?

Avec les sanctions économiques et financières appliquées à la Russie, les géants bancaires Visa MasterCard et PayPal ont bloqué leurs services auprès des banques russes. Cette économie paralysée replonge le pays à l’époque du rideau de fer, même si à cette période, le réseau internet et les monnaies virtuelles n’existaient pas. Et si la cryptomonnaie venait au secours de Moscou ? Une hypothèse plausible qui pousse les autorités européennes à surveiller de près les avoirs gelés que les oligarques russes pourraient tenter de changer en bitcoins.