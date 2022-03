Guerre en Ukraine : les conséquences dévastatrices du conflit pour les enfants

Comme des milliers d'Ukrainiens, les enfants sont également des victimes de la guerre et de l'invasion russe. Ils sont eux aussi contraints à l'exode pour fuir les combats. "C'est l'inhumanité de notre monde d'aujourd'hui. Cette atteinte à ces enfants, à ces mamans qui tentent tout pour les sauver, ces enfants malades, qui s'accrochent à la main de leur maman pour fuir ce pays en guerre, on se sent totalement impuissant", déplore Martine Brousse, co-fondatrice de l'association La Voix de l'Enfant.

"Il ne faut pas baisser les bras"

Cette dernière martèle également son souhait de voir ces enfants accueillis et souhaite que tous les efforts soient fournis. "Il ne faut pas baisser les bras, il faut être debout, cette population, ces mamans le sont. Il y a un accueil qui est fait en France pour des enfants malades avec la fondation des hôpitaux de Paris et des hôpitaux de France, nos associations, la Voix de l'Enfant, la Croix-Rouge et tant d'autres, au-delà même de ce que nous pouvons accueillir", conclut Martine Brousse.