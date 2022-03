Guerre en Ukraine : les communes françaises s’organisent pour accueillir des réfugiés

Criquebeuf-en-Caux (Seine-Maritime) accueille des réfugiés ukrainiens. Femmes et enfants sont les bienvenus dans le village. Reportage.

Yana peut enfin sourire. Elle a fui l’Ukraine et se retrouve enfin en sécurité à Criquebeuf-en-Caux (Seine-Maritime). Elle retrouve certains membres de sa famille. Le soulagement est palpable : "Je suis très heureuse de l’accueil, les habitants sont tellement bienveillants." Elle a trouvé refuge chez Vladimir Naoumov, un habitant de la commune d’origine russe. Ce dernier a mobilisé le village. La mairie a mis à disposition un gîte communal, le temps qu’il faudra.

Un accueil chaleureux

Les habitants de la petite commune assurent l’accueil le plus chaleureux qui soit. Chaque jour, pour combattre l’isolement, Vladimir Naoumov s’improvise enseignant : "J’essaie de les aider à devenir indépendants et leur apprendre des choses", explique-t-il. Les réfugiés peuvent profiter des leçons pour penser à autre chose, et de l’accueil des habitants pour tenter de retrouver un semblant de vie de famille.