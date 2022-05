Guerre en Ukraine : les comédiens du théâtre d'Odessa résistent à leur manière

L'opéra d'Odessa (Ukraine) est plongé dans le silence depuis le début de la guerre. Dans les sous-sols, des artistes répètent leur prochaine pièce sur la guerre, en restant dans l'obscurité, par mesure de sécurité. Sur les 50 membres de la troupe, seuls trois sont restés. Les femmes ont fui vers l'étranger et les hommes sont partis au front. "Préparer nos pièces pour la réouverture du théâtre, c'est montrer que la culture ukrainienne est toujours vivante", affirme Maxym Golenko, metteur en scène.



Le théâtre devient un camp retranché

Face à l'horreur de la guerre, jouer est aussi une thérapie. "Mon frère est mort la semaine dernière au combat, c'est trop difficile à supporter, donc je me retranche derrière mon rôle", indique Inna Bulbotko, actrice. Leur théâtre est transformé en camp retranché. "J'ai décidé d'habiter ici en permanence. Je me sens plus en sécurité que dans mon appartement. Les derniers bombardements ont fait trembler les murs de toute la ville", explique Denis Pasiechny, acteur.