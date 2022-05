Guerre en Ukraine : les bombardements s'intensifient à l'Est

Lundi 9 mai, les bombardements russes continuent en Ukraine. L'armée ukrainienne recule de plus en plus à Lyssytchansk.

Lundi 9 mai, alors que Vladimir Poutine prend la parole à l'occasion des commémorations du 9-Mai, à Kramatorsk en Ukraine, des Ukrainiens ne veulent pas l'écouter. "C'est un agresseur, regardez ce qu'il fait", dénonce l'un d'entre eux. Cette journée est sans répit pour le pays. Une raffinerie est bombardée depuis la veille. Les obus tombent de chaque côté de la route.

L'armée ukrainienne recule à Lyssytchansk

Lyssytchansk est devenue une ville fantôme sous le feu russe. Des habitants se pressent pour récupérer des bouteilles d'eau. Ils se sentent abandonnés. Cette date historique du 9-Mai n'a plus la même symbolique. "Pour nous, c'était un jour de célébration. Pour nos grands-pères, ce souvenir de la lutte contre le fascisme. Aujourd'hui, on ne pense qu'à une chose, c'est survivre", confie une femme. Les militaires évacuent l'hôpital pour le déménager plus à l'arrière du front tant la ville est bombardée. L'armée ukrainienne bat en retrait, il n'y a même plus de soldats au barrage, ils se redéployent 10 kilomètres plus loin.