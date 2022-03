Guerre en Ukraine : les associations privilégient les dons financiers

Une montagne de duvets et de couvertures, le tout collecté en seulement quelques jours. "On arrive un peu aux limites des capacités (...) On nous a demandé de basculer sur du don financier dans le but de pouvoir acheter du matériel très spécifique", explique un bénévole. Mais il est difficile de stopper l’élan de solidarité en don matériel. À Paris, un camion arrive rempli de dons alimentaires, qui se font aussi parfois en direct. Une mère de famille apporte aux bénévoles de la nourriture.

Acheter du matériel particulier

Les dons sont réalisés en nature, mais pas seulement. "Nous avons une urne. Tous les jours, on a environ une trentaine de chèques", déclare une bénévole. 50 000 ont déjà été collectés au profit de deux associations franco-ukrainiennes. Une somme qui permettra aux associations d’acheter ce qu’il manque directement sur place. L’argent permettra l’achat de matériel particulier comme des groupes électrogènes.