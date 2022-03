Guerre en Ukraine : les associations et municipalités françaises s'organisent face à l'afflux massif de dons

De nombreuses régions et familles se portent volontaires pour accueillir des réfugiés ou faire des dons. Face à la générosité des Français, les associations tentent de s'organiser et de prioriser leurs besoins. Reportage à Longvic, en Côte-d'Or.

Des produits tout juste collectés par la mairie de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) arrivent à Longvic (Côte-d'Or). C'est la quatrième fois que les agents de la ville viennent apporter des dons sur la base logistique régionale de la Protection civile. Ici, les dons arrivent de toutes les communes de Côte-d'Or et des départements limitrophes. Les besoins de la Protection civile ont évolué depuis quelques jours. Besoins actuels ? "Des produits d'hygiène, des produits de secours, des sacs de couchage, des couvertures, des lits de camp", énoncent Wenceslas Pronot, coordinateur Mission Ukraine et vice-président de la Protection civile en Côte-d'Or. Plus besoin en revanche de vêtements.

La Croix-Rouge privilégie les dons financiers

L'association a également besoin de compresses, attelles, ou encore des pansements. La Croix Rouge de Côte-d'Or privilégie de son côté les dons financiers. "Avec ces dons financiers et les besoins en face, on va acheter ce qui correspond exactement à la nécessité sur place", explique Christophe Talmet, président de la délégation territoriale de la Croix Rouge de Côte-d'Or.