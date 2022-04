Guerre en Ukraine : le tir russe du missile Sarmat n'est "pas une menace", selon le Pentagone

Le Pentagone a assuré que le tir russe d'un missile balistique intercontinental Sarmat, réussi pour la première fois mercredi 20 avril, était un essai de "routine" et ne constituait "pas une menace" pour les Etats-Unis, ni leurs alliés. Moscou a "convenablement informé" Washington de la réalisation de ce test, conformément à ses obligations relevant des traités sur le nucléaire, et il ne s'agissait donc pas d'une "surprise" pour le ministère américain de la Défense, a ajouté son porte-parole John Kirby.

L'armée russe a annoncé avoir réussi pour la première fois un tir de ce missile nouvelle génération de très longue portée, salué par Vladimir Poutine comme "une arme unique (...) qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et qui fera réfléchir à deux fois" d'éventuels adversaires. Selon le ministère russe de la Défense, le tir a eu lieu à 14h12, heure de Paris et a atteint une cible située à plus de 5 000 kilomètres de là. D'un poids dépassant 200 tonnes, le Sarmat est censé être plus performant que son prédécesseur, le missile Voïevoda, qui dispose d'une portée de 11 000 km.