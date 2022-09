Guerre en Ukraine : le témoignage d’un prisonnier ukrainien, qui confie avoir été torturé

Depuis mars dernier, le quotidien de Azat Azatian est de traverser les lignes pour aller chercher les habitants bloqués côté russe à Marioupol et les ramener en territoire ukrainien. À 25 reprises, il a risqué sa vie pour sauver celles des autres. "Une fois, un obus est tombé juste derrière nous. La voiture s’est soulevée et a fait un bond à cause du choc", confie l’Ukrainien de 40 ans. En août dernier, Azat Azatian s’est fait arrêter par les Russes à un point de contrôle. Il a passé 42 jours en prison, une éternité.

"Quand ils appuyaient sur le bouton, je criais"

"Ils m’ont mis un sac plastique sur la tête, avant de m’emmener dans une salle de torture. C’est comme ça qu’on l’appelait, mais je pense que c’est surtout une salle d’interrogatoire", raconte-t-il. "Ils ont commencé à me frapper. Ils m’ont aussi attaché des fils aux pieds connectés à de l’électricité. Quand ils appuyaient sur le bouton, je criais, j’étais sous le choc et je ne pouvais plus bouger, car j’étais attaché à une chaise", poursuit l’Ukrainien. Alors qu’il n’y croyait plus, Azat Azatian a finalement été relâché. Mais les sévices qu’il a subis ont laissé des traces.