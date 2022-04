Guerre en Ukraine : le témoignage d'un habitant de Kherson, ville occupée par les Russes

"Bonjour, je m'appelle Vitaly. Je viens de cette ville magnifique qu'est Kherson. Mais aujourd'hui, elle est occupée par les Russes", témoigne un jeune habitant de 21 ans. Derrière lui, le drapeau ukrainien flotte toujours, mais Vitaly vit sous contrôle russe. La ville est inaccessible aux journalistes étrangers. Alors, Vitaly fait parvenir ses images au 20 Heures pour montrer sa ville occupée.



Un climat de terreur

Dans les rues, des véhicules russes frappés du "Z" patrouillent en permanence. L'armée ukrainienne a été chassée de la ville. Au téléphone, Vitaly décrit un climat de terreur. "Les Russes sont à la recherche des gens qui ont travaillé pour les services secrets, pour la police, pour l'armée, mais aussi les militants pro-ukrainiens. En fait, ils arrêtent qui ils veulent, et on les revoit plus", rapporte Vitaly, en ajoutant qu'un de ses amis a disparu depuis trois semaines. Sur ses images, on voit de longues files d'attente devant les banques et des rayons de supermarché complètement vides.