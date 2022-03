Guerre en Ukraine : le sulfureux bataillon nationaliste Azov

Sur les réseaux sociaux, les membres du bataillon nationaliste Azov filment leur guerre en première ligne, quotidiennement. Des images de propagande où l'on peut voir des combats acharnés, mais aussi des opérations de sabotage pour ralentir la progression des forces russes. Qui sont ces soldats à la réputation sulfureuse, parfois accusés d'être des néo-nazis coupables d'exactions ?



Des accusations de crimes de guerre

Dans un lieu tenu secret, le 20 Heures a pu rencontrer certains de ces combattants. Dans un hangar abandonné, des recrues s'entraînent à tirer. "C'est une chance pour eux, une chance d'aller en première ligne avec l'une des unités les mieux équipées et préparées", témoigne un membre d'Azov. Le bataillon est controversé : sur une photo, on voit des soldats d'Azov poser le bras levé, devant un drapeau nazi. L'unité a été créée en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie. Plusieurs rapports de 2016, dont un de l'ONU, ont évoqué des crimes de guerre envers les pro-russes. Le bataillon compterait aujourd'hui entre 3 000 et 5 000 soldats.