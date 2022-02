Guerre en Ukraine : le soutien militaire à l’Ukraine au cœur du conseil de défense à l’Élysée

Le troisième conseil de défense à l’Élysée de la semaine s’est tenu samedi 26 février. Il a duré plus de deux heures pour faire le point sur la situation en Ukraine et les conséquences notamment économiques pour la France. Plusieurs ministres étaient ainsi présents dont Bruno Le Maire.



Des centaines de missiles vont être acheminés vers l’ Ukraine

"Selon l’Élysée, le président Zelensky a clairement fait le choix de la résistance (...) ce qui implique que le soutien à l’Ukraine doit aussi être militaire et implique des livraisons d’armes de défense", indique la journaliste Catherine Demangeat, en direct depuis l'Élysée. Ce sont ainsi quelques milliers de mitraillettes et quelques centaines de missiles et de lance-roquettes qui vont être acheminés vers l’Ukraine. La ministre allemande a précisé : "Ce ne sont pas des armes mais ça aide". La Belgique et les Pays-Bas ont déjà commencé à livrer des armes rapporte la journaliste.