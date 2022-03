Guerre en Ukraine : le show de Vladimir Poutine dans un stade à Moscou

Vendredi 18 mars, une fête patriotique a rassemblé 95 000 personnes dans le plus grand stade de Moscou (Russie). Drapeaux, hymne national, athlètes et chanteurs populaires ont célébré avec nostalgie l'époque soviétique. Cette fête a été officiellement organisée pour célébrer l'annexion de la Crimée, survenue il y a huit ans.

"Libérer les gens de ces souffrances"

Pendant la cérémonie, Vladimir Poutine, président de la fédération russe, a fait un discours dénonçant un génocide dans le Donbass. "Libérer les gens de ces souffrances et de ce génocide, c'est la raison principale, le motif et le but de l'opération militaire que nous avons lancé dans le Donbass et en Ukraine", a-t-il avancé, pour justifier la guerre en Ukraine. C'est la première fois que Vladimir Poutine apparaît en public depuis le début du conflit, il y a 22 jours. Le président a soutenu les soldats russes et vanté l'unité du pays.