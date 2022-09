Guerre en Ukraine : le rôle primordial de la résistance ukrainienne

Avec un drone et une caméra haute définition, ces résistants ukrainiens ont pour mission de repérer les positions russes. À quelques encablures de la ville occupée de Kherson, ces deux amis, dont l'identité doit rester secrète, sont membres de l'armée de l'ombre. Ils surveillent les mouvements de l'ennemi. "Mes activités, ainsi que celles des forces armées ukrainiennes et du mouvement de résistance n'ont qu'un seul objectif : nous devons libérer les territoires occupés, libérer les personnes qui s'y trouvent, car nous aspirons à un avenir où la vie sera pacifique", témoigne Oleksiy.

Coopération avec l'armée ukrainienne

Cachés dans les fourrés, ils mènent une opération périlleuse : les Russes peuvent repérer leur emplacement, et ils sont à portée de tir d'artillerie. Quelques camions russes et positions fortifiées sont détectées à l'écran. Les images sont ensuite analysées et cartographiées. Chaque donnée, chaque position est transmise à l'armée ukrainienne.