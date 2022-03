Guerre en Ukraine : le réseau social TikTok annonce suspendre la création de nouvelles vidéos en Russie

TikTok s'adapte à la nouvelle loi russe sur la diffusion d'informations. Le réseau social a annoncé dimanche 6 mars suspendre la possibilité de poster de nouvelles vidéos sur sa plateforme en Russie. "Au regard de la nouvelle loi sur les 'informations mensongères', nous n'avons pas d'autre choix que de suspendre les directs et la mise en ligne de nouveaux contenus (...) le temps d'étudier les conséquences possibles pour la sûreté" de ses employés et de ses utilisateurs, a expliqué le réseau social dans une série de tweets.

TikTok maintient tout de même son service de messagerie. Contacté par l'AFP, TikTok n'a pas précisé si les vidéos postées depuis l'étranger resteraient, ou non, accessibles aux utilisateurs russes.



3/ We will continue to evaluate the evolving circumstances in Russia to determine when we might fully resume our services with safety as our top priority. More about our ongoing efforts here: https://t.co/Whwn5KwXmj