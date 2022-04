Guerre en Ukraine : le président Zelensky accuse la Russie de "centaines de viols" sur les civils ukrainiens

La gorge serrée, une Ukrainienne d'un village proche de Kiev (Ukraine) raconte l'horreur qu'elle a dû affronter début mars, à l'arrivée des soldats russes. Elle était chez elle avec son mari. "Un jeune soldat a surgi et m'a menacé de son arme. (...) Il m'a dit : 'Déshabille-toi, ou je te tue'. Il a commencé à me violer. À ce moment-là, quatre soldats sont entrés. Je me suis dit que j'étais fichue, mais ils l'ont mis dehors", témoigne-t-elle.



Volodymyr Zelensky parle de "centaines de cas de viols "

Son agresseur, affirme-t-elle, était un soldat tchétchène. Son mari a été tué alors qu'il essayait de la sauver. Elle l'a enterré dans son jardin. Les soldats russes qui ont interrompu le viol se sont installés chez elle. "Quand ils sont partis, j'ai retrouvé de la drogue et du viagra. La plupart sont des tueurs, des violeurs ou des voleurs", raconte-t-elle. "Des centaines de cas de viols ont été recensés, dont des filles mineures, de très jeunes enfants", a affirmé, mardi 12 avril, Volodymyr Zelensky.