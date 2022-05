Guerre en Ukraine : le point sur l'avancée des combats

Où en sont les combats en Ukraine, lundi 9 mai ? "Les forces de Moscou ont accumulé une puissance de feu absolument considérable, (avec) des renforts venus du retrait de Kiev et aussi de Marioupol", rapporte la journaliste Agnès Vahramian, envoyée spéciale à Bilohorivka (Ukraine). Elle précise que, si les Ukrainiens gagnent un peu de terrain autour de Kharkiv, ils en perdent à Bilohorivka et ont dû se retirer sur plusieurs kilomètres.



Plus de 900 km de tranchées à tenir

"Cela ne veut pas dire que la percée russe est fulgurante. Ils ont aussi de leur côté des problèmes de logistique, et les Ukrainiens font face avec une résistance acharnée, mais elle leur coûte extrêmement cher en hommes. Un commandant nous confiait qu'il n'avait plus assez de troupes à envoyer maintenant sur le front", poursuit Agnès Vahramian. Pour conclure, la journaliste rappelle que les Ukrainiens doivent tenir plus de 900 km de tranchées dans leur pays.