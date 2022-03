Guerre en Ukraine : le plaidoyer de Volodymyr Zelensky devant les membres du Parlement britannique

Dès son apparition dans la Chambre des communes, mardi 8 mars, Volodymyr Zelensky a reçu une standing ovation. Devant le Parlement britannique, le président ukrainien a livré un discours poignant par visioconférence. Il a notamment évoqué la résistance de son peuple en reprenant, presque mot pour mot, le célèbre discours de Winston Churchill, prononcé en juin 1940. "Nous ne lâcherons rien et nous ne perdrons pas. Nous irons jusqu'au bout. Nous nous battrons sur les mers, nous nous battrons dans les airs, nous défendrons notre terre, quel qu'en soit le prix", a déclaré Volodymyr Zelensky.

Une référence à la lutte des Britanniques face à l'Allemagne nazie

"Nous combattrons dans les forêts, les champs, sur les côtes, dans les villes et les villages, dans les rues. Nous combattrons sur les collines", a-t-il ajouté. Une référence à la lutte des Britanniques face à l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, saluée par le Premier ministre Boris Johnson. "Le président Volodymyr Zelensky se bat pour la démocratie et pour la liberté. Il me semble que son discours a touché le cœur de tout le monde dans cette chambre", a indiqué le chef du gouvernement britannique.