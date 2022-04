Guerre en Ukraine : le pays redoute la chute imminente de Marioupol

En Ukraine, les combats se poursuivent, mardi 12 avril, dans le port stratégique de Marioupol, assiégé depuis plus de 40 jours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky craint que des armes chimiques aient été utilisées pour attaquer la ville.

Sur des images (Ruptly) venues de Marioupol (Ukraine) le 7 avril, des frappes russes s'abattent sur un complexe industriel. Le dédale d'usines est l'une des dernières poches de résistance des forces ukrainiennes, qui défendent la ville assiégée depuis plus de 40 jours. Dans l'est de l'Ukraine, l'étau russe se resserre sur Marioupol, un port stratégique de la mer d'Azov. Sur les réseaux sociaux, des combattants ukrainiens ont tiré la sonnette d'alarme : les munitions s'épuisent, et la bataille "sera probablement la dernière".

Des chars dans Marioupol

Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, a réclamé des armes et mis en garde face à la menace d'utilisation d'armes chimiques par les Russes. "Nous considérons cela très sérieusement", a-t-il ajouté. Sur les images diffusées sur des réseaux sociaux pro-russes, des chars siglés d'un "Z" se déploient dans Marioupol. Dans les rues dévastées de la ville, les habitants ne cachent pas leur angoisse. "Nous pensions que la pire chose était une bombe aérienne, mais en fait la chose la plus terrifiante, ce sont les chars", confie l'une d'eux, Yevheniya.