Guerre en Ukraine : "Le mot de génocide doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques", estime Emmanuel Macron

"Le mot de génocide a un sens, et le mot de génocide aujourd'hui doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques", a déclaré Emmanuel Macron, président-candidat, jeudi 14 avril sur France Bleu. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a jugé "très blessant" le refus mercredi de son homologue français de dénoncer un "génocide" en Ukraine par l'armée russe. "Je lui ai répondu directement parce que je l'ai eu ce matin, je lui reparlerai ce soir", a indiqué le président-candidat.

"J'attire l'attention de tout le monde : si c'est un génocide, les États qui considèrent que c'est un génocide se doivent par les conventions internationales d'intervenir. Est-ce que c'est ce que les gens souhaitent ? Je ne crois pas", a-t-il affirmé.

Ne pas entrer dans l'escalade verbale

"Je pense qu'il faut que tout le monde sache garder raison. Ce n'est pas aider l'Ukraine, ce n'est pas considérer l'Ukraine, leur apporter tout le soutien que de rentrer dans l'escalade verbale sans en tirer toutes les conséquences et d'être dans une espèce de situation où les mots n'auraient plus de sens", a-t-il renchéri.

"Je suis attaché à ce que les mots aient un sens et je garde la même ligne d'action : tout faire pour arrêter cette guerre, être aux côtés des Ukrainiens et des Ukrainiens, continuer à voir les solidarités et œuvrer pour retrouver la paix et protéger nos compatriotes de la guerre", a-t-il ajouté.