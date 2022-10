Guerre en Ukraine : le ministère de la Défense remercie la France pour ses canons dans un clip très romantique

Emmanuel Macron a promis l'envoi de six canons Caesar supplémentaires à Kiev, en plus des 18 déjà livrés.

Le ministère ukrainien de la Défense a publié, mercredi 12 octobre, sur Twitter, un clip vidéo au ton romantique (et humoristique) pour remercier la France de l'envoi de canons Caesar. "Sophie Marceau... Isabelle Adjani... Brigitte Bardot... Emmanuel Macron... and CAESARS !" énumère-t-il, mettant sur le même plan de grandes actrices françaises et les canons Caesar, fleurons de l'artillerie française.

"Les gestes romantiques prennent de nombreuses formes mais si vous voulez vraiment gagner nos cœurs, rien ne vaut l'artillerie automotrice mobile de 155 mm. Merci beaucoup, France. Envoyez-nous en plus, s'il vous plaît", peut-on lire dans cette vidéo, qui alterne images de la tour Eiffel, de roses et de poignées de main entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, sur fond de Je t'aime... moi non plus, de Serge Gainsbourg et Jane Birkin.

Sophie Marceau… Isabelle Adjani… Brigitte Bardot…



Emmanuel Macron! … and CAESARs!

❤️ pic.twitter.com/JQDmAO6cjH — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 12, 2022

La France a promis l'envoi de six canons Caesar supplémentaires à l'Ukraine, outre les 18 déjà livrés depuis le début de la guerre. Ces canons de 155 millimètres ont une portée de 40 kilomètres.